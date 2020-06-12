PS5 özel oyun listesinde Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Gran Turismo 7 ve Horizon Forbidden West gibi çok büyük oyun serileri ile sektörün önde gelen üreticilerinin tamamen yeni oyunları yer alıyor.

Geliştirilmiş ve genişletilmiş Grand Theft Auto V versiyonu da PS5’e geliyor. Tamamen yeni, ayrı bir şekilde indirilip oynanan Grand Theft Auto Online versiyonu 2021 yılında yayınlandığı zaman PS5 sahipleri için ilk 3 ay ücretsiz olacak.





PlayStation 5 çıkış tarihi ne zaman?

PlayStation 5'in çıkış tarihi henüz belli değil, ancak Sony, konsolun bu yıl piyasaya sunulacağını söyledi. Sony yöneticileri tarih ve fiyatın yakında açıklanacağını belirtti.

PS5 fiyatı ne kadar?

PlayStation 5'in fiyatının 500 dolardan fazla olacağı söyleniyor. Ancak resmi fiyatı henüz açıklanmadı.

Konsolun iki sürümü olacağını da belirtelim. Birinde CD sürücüsü yer alacak, diğerinde ise bu olmayacak oyunlar ve içerikler sadece dijital olarak kaydedilecek.

Geçmiş yıllarda ve nesillerde olduğu gibi, konsol üretimi sırasında kesinlikle PS5'in farklı modelleri çıkacak.

Sony Worldwide Studios ve ikinci parti firmaların PS5 oyunları:

• Astro’s Playroom (Japan Studio)

• Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

• Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

• Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

• Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

• Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

• Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

• Returnal (Housemarque / XDEV)

• Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)





Üçüncü parti yayıncı ve geliştiricilerin PS5 oyunları:

• Bugsnax (Young Horses)

• DEATHLOOP (Bethesda)

• Ghostwire: Tokyo (Bethesda)

• Godfall™ (Gearbox Publishing / Counterplay Games)

• Goodbye Volcano High (KO-OP)

• Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

• HITMAN 3 (IO Interactive)

• JETT : The Far Shore (Superbrothers)

• Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab)

• Little Devil Inside (Neostream Interactive)

• NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

• Oddworld Soulstorm (Oddworld Inhabitants)

• Pragmata (Capcom)

• Project Athia (Square Enix/Luminous Productions)

• Resident Evil Village (Capcom)

• Solar Ash (Annapurna Interactive / Heart Machine)

• Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio)

• Tribes of Midgard (Gearbox Publishing / Norsfell)

• The Pathless (Annapurna Interactive / Giant Squid)



