PlayStation 5’te hangi PS4 aksesuarlarını kullanabileceksiniz?

Sony, şimdiye kadar PlayStation 4 için pek çok aksesuar piyasaya sürdü. Şirket, geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği Gaming for Digital dijital etkinliğinde ise PlayStation 5 için hazırladığı oyuncu aksesuarlarını duyurmuştu. Peki PlayStation 4 için hazırlanan aksesuarlar, PlayStation 5 için de kullanılabilecek mi?

Sony hazırladığı bir blog gönderisinde, öncelikle PlayStation 4 için üretilmiş olan tüm birinci ve üçüncü taraf aksesuarların, PlayStation 5 için uyumlu olmayabileceğini belirtti.

PS5'te hangi mevcut PS4 çevre birimleri / aksesuarları çalışacak?

Resmi lisanslı yarış ve uçuş aksesuarları PS5 oyunları ve desteklenen PS4 oyunları ile çalışacak.

Platinum ve Gold Kablosuz Kulaklıklar ile USB bağlantı noktası veya ses jakı üzerinden bağlanan üçüncü taraf kulaklıklar PS5 üzerinde çalışacak.

DualShock 4 kablosuz denetleyici ve PlayStation resmi olarak lisanslı üçüncü taraf gamepad denetleyicileri, desteklenen PS4 oyunlarıyla çalışacak.

Hem PS Move hem de PlayStation VR, PS5'te desteklenen PS VR oyunlarıyla çalışacak.

DualShock 4, PS5 oyunlarıyla çalışacak mı?

Ne yazık ki çalışmayacak. PS5 oyunlarının DualSense kablosuz denetleyicinin özellikleri de dahil olmak üzere platforma getirilen yeni özelliklerden faydalanması için yeni oyun denetleyicisi şart.

PS4 için PlayStation Kamera, PS5 ile uyumlu mu?

Evet, PlayStation Camera desteklenen PS VR oyunlarını oynamak için PS5 ile çalışacak. Ancak PS VR kullanıcılarına ücretsiz olarak sağlanacak bir PlayStation Kamera adaptörü gerekiyor.