PlayStation indirme hızı ABD ve Avrupa’da yavaşlıyor

21. yüzyılda küresel bir pandeminin öngörülemeyen sonuçlarından biri, herkesin aniden evde çalışacağı ve böyle bir felaket için hiç planlanmayan internet servis sağlayıcılarını zorlayacağıydı. Bu zorluğun bir kısmını hafifletmeye yardımcı olmak için YouTube, Netflix ve Amazon gibi birçok hizmet varsayılan video akışlarının kalitesini düşürdü. Sony buna bu haftanın başında Avrupa'da PlayStation'daki oyun indirmelerini yavaşlatarak ve geciktirerek katıldı. Şimdi aynı önlemler Amerika Birleşik Devletleri'ne de geliyor.

Sony'nin CEO’su Jim Ryan konu hakkında, "Bugünden itibaren ABD'de de benzer önlemler alacağız ve bu ön görülememiş durum devam ettikçe internet istikrarının sağlanmasına yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu zorlu zamanlarda bir topluluk ve eğlence duygusu sunmaya yardımcı olabilme rolümüz için minnettarız. Desteğiniz, sabrınız ve PlayStation topluluğunun bir parçası olduğunuz için tekrar teşekkür ederiz. Lütfen evde kalın ve güvende kalın." dedi.

Yeni corona virüs yayılmaya devam ederken herkes fedakarlık yapmak zorunda kalıyor ve bazıları diğerlerinden daha önemli. Oyunları tam hızda indirememek, özellikle de haftalarca evde yapacak çok az şeyle sıkışıp kaldığınızda, ideal değil. Ancak başka bir kişinin işlerini evden yürütüp işe devam etmesine olanak tanımak şu an için verilebilecek en doğru karar.











