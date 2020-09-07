POCO X3 NFC tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Genel olarak şık bir tasarım ve ince çerçevelere sahip POCO X3 NFC, gücünü yeni Snapdragon 732G işlemciden alıyor. Snapdragon 730G’den yüzde 15 daha hızlı GPU taşıyan ve çekirdek frekansı 100 MHz daha yüksek olan işlemci, ilk defa X3 NFC’de karşımıza çıkıyor.

NFC’ye sahip olan POCO X3 NFC, 6,67 inç FHD+ 120 Hz bir LCD ekran üzerine kurulu. HDR10 desteği olan ve Gorilla Glass 5 ile korunan 450 nit ekranda 120 Hz yenileme hız sunuluyor.

DynamicSwitch işlevi, kullanım durumuna ve ekranda görüntülenen içeriğin biçimine bağlı olarak telefonun otomatik olarak 50, 60, 90 ve 120 Hz arasında geçiş yaparak güç tasarrufu yapmasına olanak tanıyor. Bu, telefonun yenileme hızının oyun gibi kullanım durumlarında artmasını ve okuma gibi daha basit işlemler için düşmesini sağlıyor. Böylece güç kullanımını optimize ediyor.

Telefon, 5.160 mAh pili sayesinde tek şarjla, iki güne kadar kullanım imkanı sağlıyor. 33W hızlı şarj özelliğine sahip cihaz sadece 65 dakika içinde %100 şarj oluyor. %62 şarj seviyesi için cihazın 30 dakika şarjda kalması yeterli.

64MP AI destekli dörtlü kamera sistemi

POCO X3 NFC, 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan birinci sınıf bir dörtlü arka kamera sistemine sahip.

Telefonun ana kamerası ayrıntılı ve ultra net resimler üreten ƒ/1.89 diyafram aralığı ve 1.6μm 4-in-1 Super Pixel özelliklerine sahip Sony IMX 682 ile güçlendirilmiş. 13MP ultra geniş açılı kamera, ƒ/2.2 diyafram açıklığı ve 1.0μm piksel boyutuyla desteklenen 119 derece görüş alanına sahip. 2MP makro kamera ve derinlik sensörü ise kurulumu tamamlayarak ekstra işlevsellik sunuyor ve ana lensin yeteneklerini güçlendiriyor.

Cihazın ön tarafında ƒ/2.2 diyafram açıklığı ve 1.6μm 4-in-1 Super Pixel özelliklerine sahip özçekim fotoğrafları için ideal küçük noktalı 20MP kamera bulunuyor.

Altı adet kaleydoskop seçeneği, Gold Vibes modu, Cyberpunk modu, çok sayıda yeni fotoğraf filtresi ve AI Skyscaping 3.0 kullanıcıların sosyal medyada herkesin dikkatini çekecek yaratıcı içerikler oluşturmalarına olanak tanıyor.

4K video kaydının yanı sıra akıcı video yakınlaştırma, odak zirvesi ve AE/AF kilidi gibi özellikler video çekimini daha keyifli bir hale getiriyor. LOG/RAW format desteği ve Vlog modu, kullanıcıların sadece en önemli anları en yüksek kalitede yakalayabilmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda telefonu video içerikleri üretmek için yarı profesyonel bir iş istasyonuna dönüştürüyor.

POCO X3 NFC, 6GB+64GB ve 6GB+128GB modelleri ile Ekim ayında Türkiye'de de satışa çıkacak. Cihazın yurt dışı başlangıç fiyatı yaklaşık 229 euro. 128 GB’lık sürüm ise 269 euroya satılacak.