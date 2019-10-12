Podyumda Deniz Berdan rüzgarı esti

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Londra'da yaşayan Türk modacı Deniz Berdan ve kızı Begüm, Mercedes Benz Fashion Week kapsamında İstanbul'da defile düzenledi.

Zorlu PSM'de düzenlenen defilede ressam Haluk Akakçe ve Bennu Gerede de podyumda yürüdü.

Podyumda 'bebekleriyle' yürüdü

Haluk Akakçe, “Onlar benim bebeklerim, köpek diyenlere çok kızarım” dediği Megatron ve Babytron ile yürüdü.

Deniz Berdan anaerkil olarak tanımladığı ‘Kendini Sevenler Kulubü’ adlı koleksiyonunu iki ayda hazırladığını ve bu yaz hiç tatil yapmadığını söyledi.

Çevre göndermesi

Berdan'ın defilesinde ayrıca mankenlerin başlarına taktığı yapraklar ve vücutlarına yazdıkları yazılar ile 'çevre' göndermesi de yapıldı.

Mankenin vücuduna neon renklerle yazılan 'Gezegeni önemseyin' yazısı dikkat çekti

Kızı Begüm ile tasarladığı koleksiyonunu daha önce Londra Moda Haftası ve Paris'te tanıtan Deniz Berdan, büyük ilgi görmüştü.