Podyumda Deniz Berdan rüzgarı esti
Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'da Deniz Berdan rüzgarı esti. Deniz Berdan'ın 'Kendini sevenler kulübü' adını verdiği koleksiyona büyük ilgi gösterildi
Posta.com.tr
Londra'da yaşayan Türk modacı Deniz Berdan ve kızı Begüm, Mercedes Benz Fashion Week kapsamında İstanbul'da defile düzenledi.
Zorlu PSM'de düzenlenen defilede ressam Haluk Akakçe ve Bennu Gerede de podyumda yürüdü.
Podyumda 'bebekleriyle' yürüdü
Haluk Akakçe, “Onlar benim bebeklerim, köpek diyenlere çok kızarım” dediği Megatron ve Babytron ile yürüdü.
Deniz Berdan anaerkil olarak tanımladığı ‘Kendini Sevenler Kulubü’ adlı koleksiyonunu iki ayda hazırladığını ve bu yaz hiç tatil yapmadığını söyledi.
Çevre göndermesi
Berdan'ın defilesinde ayrıca mankenlerin başlarına taktığı yapraklar ve vücutlarına yazdıkları yazılar ile 'çevre' göndermesi de yapıldı.
Mankenin vücuduna neon renklerle yazılan 'Gezegeni önemseyin' yazısı dikkat çekti
Kızı Begüm ile tasarladığı koleksiyonunu daha önce Londra Moda Haftası ve Paris'te tanıtan Deniz Berdan, büyük ilgi görmüştü.