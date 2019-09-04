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Podyumda talihsiz kaza! Elbisesi düştü, aldırmadan devam etti

Podyumda elbisesi düşen manken göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti

04 Eylül 2019, Çarşamba 20:40
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Podyumda talihsiz kaza! Elbisesi düştü, aldırmadan devam etti

Lina Daniela Daza, Colombiya'da düzenlenen bir defilede podyuma çıktı.

Podyumda yürürken elbisesinin askıları açılınca sakin bir şekilde elleriyle göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti. 

Hiç panik yapmadan, kulise dönmek yerine podyumda yürümeye devam eden manken, uzun süre ayakta alkışlandı.

Moda otoriterleri, elbisesi düşmesine rağmen podyumu terk etmeyen modeli profesyonelce davrandığını belirtip modele övgüler yağdırdılar.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Daza, "Şimdiye kadar olmamış bir şey oldu. Podyumun ortasında sütyenim düştü ve tepkim tamamen iç güdüseldi." dedi. 

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