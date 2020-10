Posta.com.tr

Polikistik over sendromu, vücutta tüylenme, sivilce oluşumu ve kilo artışı gibi şikayetlere yol açan bir kadın rahatsızlığıdır. Yumurtalıklarda kist oluşumu olan kadınlarda yumurtlama düzeni bozulacaktır. Buna bağlı olarak da çocuk sahibi olma konusunda kadınlar sorun yaşayabilir. Bu nedenlerden dolayı ‘’Polikistik Over sendromu nedir?’’ ‘’Polikistik over belirtileri nelerdir?’’ soruları kadınlar tarafından merak ediliyor. Polikistik over sendromunda yumurtalıklar üzerinde çok sayıda kist oluştuğunda hormon yapısı bozulur. Buna bağlı olarak kadınların vücudunda tüylenme ve sivilce gibi şikayetler ortaya çıkmaya başlar. Ayrıca dış görünüş üzerinde de etkili olan bu kistler iyi huylu olsa da yaşam kalitesini de düşürür.

Polikistik over sorunu olan kadınlarda psikolojik sorunlar da baş gösterebilir. Bu yüzden kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık uzun bir süre boyunca tedavi edilmediği zaman karaciğerde yağlanma, diyabet, hipertansiyon, kısırlık, depresyon, anksiyete bozukluğu, hipertansiyon ve uyku apnesi gibi birçok problemin yaşanmasına yol açabilir. Polikistik Over ciddi bir sorundur ve bu sorunu yaşayan kişilerde kilo kaybı gerçekleştirecek ve hormon seviyelerini kontrol altına alacak tedaviler uygulanmalıdır.

Bu rahatsızlık ilk dönemlerde belirti vermez. Yani kist sorununuz varsa ilk başlarda bir belirti göremezsiniz. Ancak rahatsızlığın ilerlemesine bağlı olarak bazı belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Polikistik over belirtileri kişiye göre değişebilir. Bu dönemde adet düzeninin bozulması, kilo artışı, aşırı tüylenme, adet dönemleri arasında beklenmeyen kanamalar, çocuk sahibi olamama, yüz ve sırt bölgesinde sivilce sorunları, ses kalınlaşması, göğüslerde büyüme, küçülme ya da hassasiyet gibi şikayetler, saçlarda dökülme ve ciltte lekelenmeler görülebilir.

Saydığımız belirtiler arasında polikistik over sendromunun en yaygın belirtisi adet düzensizliğidir. 13-19 yaş aralığındaki kadınlarda ilk adet sonrasında birkaç döngü geçtiğinde adet görülmezse, aşırı kıllanma ve sivilcelenme olursa ortaya çıktığı anlaşılabilir.

Belirttiğimiz belirtiler ve hormonlarınızda değişimler varsa hemen doktorunuzla görüşmelisiniz. Böylece yapılan jinekolojik muayene ile polikistik over teşhisi konulabilir. Tanı ne kadar erken konursa gerekli tedavi süreci o kadar erken başlar. Bu rahatsızlık her kadında görülebilecek bir sorundur.