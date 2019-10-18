Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu (5 bin 40) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (bin 260) erkek, (140) kadın olmak üzere toplam (7 bin) öğrenci alımı yapılacak.

Adaylar, 25 Ekim 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

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