Polis Akademisi öğrencilerine baskın! 15 gözaltı

FETÖ’ye yönelik İstanbul’da düzenlenen operasyonda, kapatılan Polis Akademisi’nin üniversitelere yerleştirilen öğrencilerinden 23’ünün örgütle bağlantısı tespit edildi. 15’i gözaltına alındı, 4’ü aranıyor, 4’ünün de yurtdışına kaçtığı belirlendi.

Darbe girişimi sonrasında kapatılan Polis Akademisi öğrencileri YÖK tarafından çeşitli üniversitelere yerleştirilmişti. Yerleştirildikleri üniversitelerde de terör örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri belirtilen 23 öğrenci hakkında Gözaltı kararı verildi. 23 öğrencinin HTS kayıtlarından örgütün mahrem imamları ile irtibatlarını sürdürdükleri ve ardışık olarak arandıklarının belirlendiği bildirildi.

ŞAFAK BASKINI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenirken, 4 kişinin de firari olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.