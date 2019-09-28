Polis arabası suçlu kovalarken yolda kaldı

ABD’nin California eyaletine bağlı Fremont kentinde polisin Tesla marka elektrikli otomobille suçluları kovaladığı sırada aracın şarjı bitti.

Şüphelilerin kaçtığını ve araçlarının yol kenarında park halinde bulunduğunu belirten polis yetkilileri, otomobilin şarjının böylesine önemli bir anda neden bittiğini bilmediklerini söyledi.

Acaba şarj etmeyi unuttuğunuz için olabilir mi? Sadece soruyoruz...