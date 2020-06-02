Türkiye Polis Atakan Arslan'ı şehit eden 2 kişi tutuklandı

Polis Atakan Arslan'ı şehit eden 2 kişi tutuklandı

Türkiye

Polis Atakan Arslan'ı şehit eden 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp, açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) ile yanında bulunan F.A. (20) ve M.A. (23) savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.E.C. ve F. A. mahkemece tutuklanırken, M.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

02 Haziran 2020, Salı 21:24 Son Güncelleme:
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Cumartesi günü 5 Nisan Mahallesi'nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği M.E.C. ile yanında bulunan F.A. ve M.A. 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C. yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.E.C., F.A. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

'Kasten yaralama', 'gasp', 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde bulundurma', 'resmi belgede sahtecilik', 'ateşli silah ve bıçak bulundurma' gibi 25 suçtan kayıtları bulunduğu ortaya çıkan 3 şüpheli, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp, açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) ile yanında bulunan F.A. (20) ve M.A. (23) savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.E.C. ve F. A. mahkemece tutuklanırken, M.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emrah KIZIL- Selim KAYA/ DİYARBAKIR (DHA)


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