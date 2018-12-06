Polis memuruna PKK örgütü davası

Terör örgütü PKK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı belirlenen polis memuruna hem "Terör örgütü propagandası yapmak" hem de "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından dava açıldı

06 Aralık 2018, Perşembe 08:25 Son Güncelleme:
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Polis memuruna PKK örgütü davası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken terör örgütü PKK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen 28 yaşındaki polis memuru hakkında dava açıldı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sosyal medya hesapları incelenen Oktay B., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanırken, savcılık, polis memuru hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından dava açtı. Oktay B., 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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