Türkiye Polis memurunu şehit eden kişi cezaevinde intihar etti

Polis memurunu şehit eden kişi cezaevinde intihar etti

Türkiye

Polis memurunu şehit eden kişi cezaevinde intihar etti

İstanbul Bağcılar’da polis memuru Erkan Gökteke’nin şehit edildiği bir polis memurunun da yaralanması olayıyla ilgili yargılanan Kadir A. tahliye edilmişti. Şüphelinin 2020 yılında başka bir silahla yaralama olayına karıştığı ortaya çıktı. Kadir A.’nın bulunduğu cezaevinde intihar ettiği belirtildi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 18:05 Son Güncelleme:
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Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polis memurunun da yaralanması olayıyla ilgili yargılanan Kadir A. tahliye edilmişti. Şüphelinin 2020 yılında başka bir silahla yaralama olayına karıştığı ortaya çıktı. Kadir A. bu hafta tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Kadir A.'nın bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

Sabah gazetesinden Buse Pehlivan'ın haberine göre, İstanbul Bağcılar'da geçtiğimiz yılın Temmuz ayında polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, sanıklar Serdar Balta ile Kadir A.'yı yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabilecekleri şüphesiyle takip etmişti. 

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Araçla Serdar Balta'nın yanına gelen polis memurları, araçtan indikleri sırada polis olduklarını söylemişler, bu sırada Serdar Balta belinde taşıdığı tabancayı çıkarıp görevli polis memurlarına ateş açmıştı. Alçak saldırı sonrası polis memurlarından Yunus Nacar yaralanırken Erkan Gökteke ise şehit olmuştu. Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edildiği bir polisin de yaralandığı olayla ilgili yargılanan şüphelilerden yaşı küçük olan Kadir A. geçtiğimiz hafta mahkemenin kararının ardından tahliye edilmişti.

Suça sürüklenen çocuk Kadir A.'nın tahliyesinin ardından 2020 yılında başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından bu hafta içi tekrar tutuklanan Kadir A.'nın götürüldüğü Maltepe Çocuk Cezaevi'nde kendini asarak intihar ettiği belirtildi.


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