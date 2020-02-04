Polise fiyat listesi yollayan uyuşturucu satıcısı yakalandı

İngiltere'nin Batı Yorkshire kentinde düzenlenen müzik festivali Leeds Fetival'de uyuşturucu satan 22 yaşındaki Martynas Benosenko, satışların hızlandırmak için elindeki uyuşturucuların fiyat listesini yanlışlıkla bir polise de yolladı. Bunun ardından üzerinde 2 bin 600 sterlin (28 bin TL) değerinde kokain, esrar ve MDMA ile yakalanan Benosenko, kolayca yakalandı. Kısa süre önce çalıştığı restorandan kovulan Benosenko'nun satış yaptığı sırada zaten uyuşturucu etkisinde olduğu belirtiliyor. Mahkeme, ilk kez çadırda esrar içerken yakalanan Benosenko'nun 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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