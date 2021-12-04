Türkiye Polise hain tuzak! İmha edildi

Polise hain tuzak! İmha edildi

Türkiye

Polise hain tuzak! İmha edildi

Mardin’de bir polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi.

04 Aralık 2021, Cumartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Patlayıcının fark edilmesi sonucu olay yerinde görevlendirilen bomba imha uzmanı tarafından patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, patlayıcı yerleştirilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

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