Türkiye Polisleri de güldürdü! 'Gel Allah'ını seviyorsan, gel hadi gel'

Polisleri de güldürdü! 'Gel Allah'ını seviyorsan, gel hadi gel'

Türkiye

Polisleri de güldürdü! 'Gel Allah'ını seviyorsan, gel hadi gel'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Kocaeli'de bir kahvehaneye yapılan baskında üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalışan kişi polisleri bile şaşkına çevirdi.

18 Nisan 2021, Pazar 08:52 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kahvehaneye baskın düzenleyen polis, 18 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için ceza kesti. Yere oturup, üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalışan kişi, polisleri güldürdü. 

Kartepe ilçesindeki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan polis, arama yaptı. Kahvehanenin çatı katına çıkan polisler, yere oturan ve önüne sandalyeyi koyup üzerine çarşaf çekerek kendini gizlemeye çalışan kişinin bacaklarını gördü. Polis çarşafı kaldırırken, "Gel Allah'ını seviyorsan, gel hadi gel" diyerek kişinin bulunduğu yerden kalkmasını istedi. Bu sırada hem saklanan kişi hem de polisler güldü. Polis kahvehanede bulunan 18 kişiye koronavirüs kurallarına uymadıkları için ceza kesti. 

Dinçer AKBİR/DHA


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