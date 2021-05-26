Polislikte 10 yıl branştan ayrılmama şartı! Karar Resmi Gazete'de yer aldı
Emniyet Teşkilatında branşa aktarılan personeller ile ilgili önemli düzenleme Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre branşa aktarılan personel 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 10:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. 10 yıl dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlayacak.
Çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl çalışan personel, 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılacak.
AA
BUNLARI DA OKUYUN