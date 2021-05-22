Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu

21 Mayıs'ta Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen bir araç, polis tarafından durdurulmak istenmesi üzerine kaçmaya başlamış, araca, Halkalı Caddesi İkitelli Köprüsü üzerinde 4'ü polis, 4'ü bekçiden oluşan ekip tarafından dur ihtarı yapılmıştı.

x





Şüpheli araç dur ihtarına uymayıp 2 çarşı ve mahalle bekçisine, devamında refüje çarparak yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet vermiş, yaralanan 2 çarşı ve mahalle bekçisi, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Kazada ayağının birini kaybederek ağır yaralanan bekçi Kansu Turan, sabah saatlerinde şehit oldu. Diğer bekçinin taburcu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ö.Ç. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücü Ö.Ç'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ve aracında alkol ürünleri bulunduğu da belirlenmişti.

SOYLU VE YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul’da, dur ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu Şehit düşen Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Kansu Turan'a, Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı âlî olsun inşallah" mesajını paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Küçükçekmece ilçemizde kontrol noktasında görevli bekçimiz Kansu Turan, "DUR" ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü. Acımız büyük. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Gece Kartalımızın ruhu şâd, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

AA