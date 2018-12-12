Polk MagniFi Mini modeline yakından bakıyoruz

Günümüzde ses sistemi için evinde veya odasında yeterli alan olmayan kişilerin sayısı bir hayli fazla. Polk Audio bu durumdan şikayetçi olanlar için karşımıza MagniFi Mini ile çıkıyor. Soundbar+Subwoofer çözüm olan MagniFi Mini, 5.1 kanalı ile saran bir ses oluşturuyor.

Dolby Digital çözücüye sahip olan bu ses sistemi, özellikle Toslink optik bağlantı yaptığınızda farkını ortaya koyuyor.

Yaklaşık 14 cm uzunluğundaki soundbar göründüğünden daha büyük işlere imza atıyor. Oldukça net ve temiz bir ses veren tweeter ile harmanlanan bu soundbar’ın üzerinde; açma kapama, Bluetooth, kaynak değiştirme, gece modu ve ses kontrolleri yer alıyor. Şık bir tasarıma sahip olan ses sistemimiz, kablo karmaşasını da ortadan kaldırıyor.

Soundbar’ın içerisinde 2 adet tweeter ve 4 adet de orta frekans için midrange sürücüler yer alıyor. Sistemde yer alan Subwoofer, kablosuz yapısı ile kabloları saklama derdini ortadan kaldırıyor. Oldukça tok ve güçlü bir sese sahip olan Subwoofer, alt komşunuzu rahatsız etmemek için tasarlanmış.

Sub’ın basıncı aşağıya uygulandığı için Polk firması Subwoofer’ın ayaklarını yerden yüksekte duracak şekilde tasarlamış. Ancak bu tasarım her ne kadar iyi olursa olsun, gece geç saatte film izlerken evinizin titremesini engelleyemiyor.

Geceleri komşuyu rahatsız etmeden sinema deneyi!

Firma bu noktada gece modu özelliğini devreye sokarak bu eksikliği kapatıyor. Gece modunu açtığınızda subwoofer’ın şiddeti neredeyse 10’da biri kadar düşüyor ve sadece alt frekansları olduğu gibi hissetmenizi sağlıyor.

Gece modu, sesin karakterinden ödün vermeyecek şekilde oldukça başarılı bir şekilde ayarlanmış diyebilirim. 3.5mm, HDMI ARC ve optik çıkışlara sahip olan sistemde Bluetooth ve Wi-Fi kablosuz bağlantı noktası da yer alıyor.

Bluetooth özelliğini tüm cihazlarınızda kullanabilirken, Wi-Fi için iOS veya Android cihazınıza Google Home uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra Google Home üzerinden sesi kayıpsız olarak ses sistemine aktarabiliyorsunuz. Google Home’da Spotify ve Netflix gibi sistemlerin entegreli olduğunu belirtelim.

Kompakt tasarımlı uzaktan kumandası ile; ses açma, bass ayarlama, diyalog düzeyini ayarlama, gece moduna geçme, açma/kapama, sessize alma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Spotify açıksa şarkı durdurma, bir önceki veya bir sonraki şarkıya geçme işlemlerini de kumandan yapabiliyorsunuz.

Kumandanın üzerinde ayrıca sinema, spor ve müzik modları bulunuyor. Bu modlar gerçekten de söylendiği gibi çalışıyor. Örneğin; müzik dinlerken ses sistemi sinema modunda ise ortaya kötü bir ses çıkabiliyor. Müzik moduna aldığınızda ise neredeyse monitör hoparlörler kalitesinde bir müzik deneyimi ile karşılaşıyorsunuz.

Polk MagniFi Mini’yi genel olarak değerlendirecek olursak, oyun ve sinema için oldukça ideal bir ses sistemi olduğunu söyleyebilirim. Polk MagniFi Mini, özellikle benim gibi yeri 5.1 sistemler için yeterli olmayanların mutlaka değerlendirmesi gereken bir ürün olmuş.

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