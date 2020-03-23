Polonya Dijitalleşme Bakanlığı, karantina süresince evinden dışarı çıkamayan öğrenciler için bir Minecraft sunucusu açılacağını açıkladı.

Bu subucu herkese açık değil. Minecraft sunucusu, karantina sırasında derslere gidemeyen öğrencileri hem eğlendirmek hem de eğitmek için tasarlanmış bir dizi çevrimiçi etkinlik olan Grarantanna adlı bir programın parçası. Tarihsel sınavlar, mantık ve matematik tabanlı bulmacalar ve hatta çevrimiçi kalem ve kağıt rol yapma oyun oturumları için kullanılacak modüller ve araçlar bile var

Grarantanna Minecraft sunucusunda öğrenciler, sonsuz bir kaynak ve hayal gücü kullanarak, yaratıcı modda dönüm noktası binalarının kopyalarını oluşturmak için yarışacaklar. Bu yarışma bugün başlıyor ve 27 Mart'a kadar sürecek. Grarantanna sunucusuna katılmak için Minecraft'ın kayıtlı bir kopyasına ve Polonyalı bir öğrenci kimliğine ihtiyacınız olacak. Sunucuya girdikten sonra uymanız gereken davranış kuralları da var.

Grarantanna programında ayrıca 5 günlük bir oyun geliştirme etkinliği de yer alıyor. Beş günlük bu programda amaç, katılımcıların “promosyon” temasıyla kendi oyunlarını üretmesi. Kazanan oyun etkinliğin sonunda seçilecek. Etkinliğe 19 yaşına kadar olan lise öğrencileri katılabiliyor.

Polonya'da bir öğrenciyseniz ve katılmak istiyorsanız, kaydolmak için resmi Grarantanna sitesine gidebilirsiniz.







