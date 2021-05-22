Türkiye Polonya, Türkiye'den 24 adet TB2 alacak

Polonya, Türkiye'den 24 adet TB2 alacak

Türkiye

Polonya, Türkiye'den 24 adet TB2 alacak

Polonya Savunma Bakanlığı'nın, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA satın alma kararı verdiği belirtildi. İnsansız hava araçlarında Roketsan'ın mühimmatları kullanılacak.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 14:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin insansız hava araçlarına ilgi gün geçtikçe artıyor. NATO üyesi olan Polonya'ya Türkiye'den 4 filo, 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA satışı yapılacak. Polonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Bakan Blaszczak Türkiye'den SİHA alımlarının detaylarını paylaştı.

TESLİMAT TARİHİ

24 Bayraktar TB2 S/İHA'nın teslimatları 2022 yılında gerçekleştirilecek. SİHA’lar, anti-tank (ROKETSAN/MAM-L) mühimmatlarıyla beraber teslim alınacak.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında sözleşmenin imzalanması bekleniyor. atılması bekleniyor.

Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tanksavar füzelerine sahip olacak 4 filo, yani 24 İHA satın almak için bir sözleşme imzaladık. İlk insansız hava araçları 2022’de Polonya’ya gelecek. En önemlisi, Polonya ordusunun daha önce sahip olmadığı ve etkinliğini kanıtlamış silahlardan yararlanacağı.”

BAKANLIKTAN PAYLAŞIM

Polonya Savunma Bakanı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İyi haberler yakında geliyor… Beklemede kalın” diyerek Bayraktar TB2’nin fotoğrafını paylaşmıştı. Sözleşme kapsamı neticesinde Türkiye, bir NATO ülkesine ilk defa SİHA ihracatı gerçekleştirmiş olacak.

KATAR, UKRAYNA, AZERBAYCAN'A SATILMIŞTI

Türkiye daha önce de Bayraktar TB2 ihracatında bulunmuştu.Libya, Suriye, Dağlık Karabağ'da etkin olarak kullanılan SİHA'lar beğeni kazanmıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
"Aşı şartıyla Eylül’de rahatlarız"
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Murat Çelik
40 kilometre menzil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Batı’da kopuş mu?
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bırakın da bir açık hava mekanında oturalım artık!
Şirin Sever
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Prof. Dr. Levent Kurnaz: Türkiye'de kumsal turizmi olmayacak