Yaklaşık 2 senedir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni ortaya çıkan Omicron varyantı ile birlikte tedbirler yeniden artırılmaya başlandı. Son olarak Polonya, alacağı yeni önlemleri duyurdu.

3 MESLEK GRUBUNA AŞI ZORUNLU

Günlük bazda 500'den fazla koronavirüs kaynaklı can kayıplarının ardından önlemleri sıkılaştıran Polonya, 1 Mart tarihinden itibaren sağlık çalışanları, öğretmenler ile polis, asker, itfaiye ve zabıta gibi görevlilerden oluşan 3 meslek grubuna koronavirüs aşı şartı getirdi.

Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz hafta getirdikleri kısıtlamalar neticesinde durumun durağan hale geldiğini belirtirken, günlük yaklaşık 25 bin vakanın görüldüğü ülkede söz konusu sayısının azalmaması durumunda sağlık sistemi için büyük bir tehlike oluşacağını söyledi.

Şu an için bir düşüş ihtimali görmediklerini koronavirüsün beşinci dalgasında Omicron mutasyonunun etkili olmasını beklediklerini aktaran Adam Niedzielski, bu durumun kendilerini daha etkili önlemler almaya sevk ettiğini ifade etti. Niedzielski, bu kapsamda 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sağlık çalışanları, öğretmenler ile polis, asker, itfaiye ve zabıta gibi üniforma taşıyan görevlilerden oluşan 3 meslek grubuna Korona virüs aşı şartı getirdiklerini duyurdu.

GECE KULÜPLERİ KAPATILIYOR, UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLİYOR

Sağlık Bakanı Niedzielski, yaklaşmakta olan Noel ve yılbaşı kutlamaları için de çeşitli önlemler aldıklarını açıkladı. Karara göre, halen yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul eden restoran, kafe, bar, otel, sinema, tiyatro salonları, spor tesisleri, ibadet yerleri 15 Aralık'tan itibaren kapasitelerinin yüzde 30'u kadar müşteri ve ziyaretçi kabul edebilecek. Söz konusu sınırlamaya aşılanmış kişilerin dahil olmayacağını aktaran Niedzielski, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 20 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında uzaktan eğitim yapılacağını duyurdu.

Niedzielski, 15 Aralık'tan itibaren diskolar, gece kulüpleri ve dans merkezlerinin kapatılmasını kararlaştırdıklarını, ancak bir istisna olarak söz konusu yerlerin yalnızca yılbaşı gecesi açık olacağını ancak en fazla 100 kişi kabul edebileceklerini belirtti.

Kabul edilecek kişilerin tam aşılanmış olması şartı aranacak.