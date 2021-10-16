Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılında ön lisans ve lisans mezunu toplamda 8000 bin aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerine kabul edilecek. Bu kapsamda, alınacak adayın çok üzerinde sayıda vatandaş POMEM mülakat sınavlarına katıldı. Sınavın üzerinden hayli zaman geçerken, adaylar, “POMEM mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?” “27. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?” araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri…

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

On binlerce adayın gözü POMEM mülakat sonuçlarına çevrilmiş durumda. Konuya ilişkin açıklama Polis Akademisi Başkanlığı’ndan bekleniyor. Ancak şu an için 27. Dönem POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. dönem POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil ancak ekim ayı içerisinde açıklanacağına dair görüşler bulunuyor.

POMEM EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

POMEM üzerinden eğitim ve öğretim süresi en az 6 aylık bir süreci kapsamaktadır. Bu bağlamda sömestr izni ile beraber başlama ve bitiş tarihleri bu sürenin dışında kalır. Alınacak 6 aylık eğitim ile beraber polis mertebesi kapsamında kişi görevine başlar. Lise mezunu olmak ile beraber önlisans veya lisans kapsamında KPSS üzerinden sınava girmek yeterlidir.

POMEM ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Önlisans ve Lisans mezunu ya da bunların denkliği üzerinden mezun olmak

KPSS p3 sınavı türü üzerinden en az 60 puan almak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kadınlarda 162 cm ve erkeklerde 167 cm altında olmamak

Silah taşıma ya da silahla görevli olmaya herhangi bir engeli bulunmamak

Sağlık şartları yönetmeliği kapsamında gerekli unsurları taşımak

5237 sayılı Türk Ceza kanuna göre gerekli kriterleri taşımak

2021 POMEM YAŞ SINIRI NEDİR?

Yeni dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavın yapıldığı yıl temel alınarak 1 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış kişilerin Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne kabul edilebileceği bildirilmiştir.



