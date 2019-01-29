ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York'taki FED veya diğer Amerikan bankalarında bulunan, Venezuela hükümeti ya da Merkez Bankası'na ait hesaplarda yer alan belli mal varlıklarının kontrolünün 'Geçici Devlet Başkanı' Juan Guaido'ya geçmesi için yetki verdiğine dair belge yayımlandı.