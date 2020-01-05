ABD-İran geriliminde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran liderliğinin mesajı açık bir biçimde aldığını belirtirken, ABD'nin Amerikan hedeflerine yönelik saldırıları organize edenlere dönük saldırılarının devam edeceğini söyledi.









ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABC kanalında bir programa konuk oldu. Pompeo verdiği röportajda, "Süleymani ile ilgili istihbarat değerlendirmesi çok netti. Çok açık ki artık dünya daha güvenli bir yer" açıklamasında bulundu. Pompeo ayrıca "Hiç şüphem yok ki İran liderliği, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar" dedi.



