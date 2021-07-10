Ponponlar bardaklara oyunu

MALZEMELER

Şeffaf bardaklar, renkli ponponlar, tatlı kaşığı ya da küçük maşa, kâğıt, boya kalemleri. Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Küçük kâğıtlara bardak resimleri çizin. Bardakların içine de farklı renk ve sayılarda küçük daireler çizin. Ponponları genişçe bir tabağa koyun. Çocuğunuza bir resmi gösterin ve birkaç saniye bakmasını sağlayın. Daha sonra resmi kapatın. Çocuğunuz resimdeki renk ve sayıda ponponu bardağa koysun. Bunu yaparken çay kaşığı ya da maşa kullanabilir. Şimdi hatırlama zamanı.



