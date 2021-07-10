Ponponlar bardaklara oyunu
Bu oyunla çocuğunuzun hatırlama ve hafıza becerileri güçlenecek ayrıca renk, sayı gibi kavramları öğrenmesine de yardımcı olacaksınız.
10 Temmuz 2021, Cumartesi 12:05 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Şeffaf bardaklar, renkli ponponlar, tatlı kaşığı ya da küçük maşa, kâğıt, boya kalemleri. Yaş: 3-6
NASIL OYNANIR?
Küçük kâğıtlara bardak resimleri çizin. Bardakların içine de farklı renk ve sayılarda küçük daireler çizin. Ponponları genişçe bir tabağa koyun. Çocuğunuza bir resmi gösterin ve birkaç saniye bakmasını sağlayın. Daha sonra resmi kapatın. Çocuğunuz resimdeki renk ve sayıda ponponu bardağa koysun. Bunu yaparken çay kaşığı ya da maşa kullanabilir. Şimdi hatırlama zamanı.
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