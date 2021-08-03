Ponponlar yarışıyor

MALZEMELER

Renkli bant, ponponlar, 2 pipet / Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Renkli banttan 2 şerit kesip karşılıklı yapıştırın. Ponponları orta kısma yığın. Çocuğunuzla karşılıklı safhalarda durarak ponponları üfleyerek birbirinizin tarafına ilerletmeye çalışın. Burada süre tutabilirsiniz. Karşı tarafın bantına en çok ponpon geçiren kazanır.







