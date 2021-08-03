Ponponlar yarışıyor
Nefes oyunları çocukların beyin gelişimini iyileştirir ve stresi azaltarak konsantrasyonlarını da artırır.
03 Ağustos 2021, Salı 10:46 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Renkli bant, ponponlar, 2 pipet / Yaş: 4+
NASIL OYNANIR?
Renkli banttan 2 şerit kesip karşılıklı yapıştırın. Ponponları orta kısma yığın. Çocuğunuzla karşılıklı safhalarda durarak ponponları üfleyerek birbirinizin tarafına ilerletmeye çalışın. Burada süre tutabilirsiniz. Karşı tarafın bantına en çok ponpon geçiren kazanır.
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