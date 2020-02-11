Magazin Pop dünyası Merve Özbey'in 600 bin liralık düğününde coştu

Pop dünyası Merve Özbey'in 600 bin liralık düğününde coştu

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Pop dünyası Merve Özbey'in 600 bin liralık düğününde coştu

Popçu Merve Özbey ile inşaatçı Kenan Koçak’ın, Zorlu Center’daki Raffles Otel’de yapılan 650 kişilik düğününe yıldız yağdı. 12 şahit eşliğinde evlenen çiftin düğünü 600 bin TL’ye mal oldu. İşte gece yarısına kadar süren düğünde yaşananlar... Hakan Kırarslan/ POSTA

11 Şubat 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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  • Aslında çift 19 Ocak’ta evlenecekti. Merve Özbey evde düşüp ayağını kırdığı için düğün 9 Şubat’a ertelendi.
  • Gelin evinden bandoyla çıkan popçunun bu anları sosyal medyada rekor paylaşıma ulaştı.
  • Yoğun iş tempoları nedeniyle balayına çıkamayacaklar.
  • Kınada 4 elbise giyen Merve Özbey düğünde 2 gelinlik tercih etti.

  • Gecenin en çok eğlenen ismi pistten inmeyen İrem Derici’ydi.

  • İki yıl önce küsüp davalık olan Danla Bilic ile Aşkım Kapışmak barışıp karşılıklı göbek attı.

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