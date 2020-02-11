Pop dünyası Merve Özbey'in 600 bin liralık düğününde coştu
Popçu Merve Özbey ile inşaatçı Kenan Koçak’ın, Zorlu Center’daki Raffles Otel’de yapılan 650 kişilik düğününe yıldız yağdı. 12 şahit eşliğinde evlenen çiftin düğünü 600 bin TL’ye mal oldu. İşte gece yarısına kadar süren düğünde yaşananlar... Hakan Kırarslan/ POSTA
11 Şubat 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Aslında çift 19 Ocak’ta evlenecekti. Merve Özbey evde düşüp ayağını kırdığı için düğün 9 Şubat’a ertelendi.
- Gelin evinden bandoyla çıkan popçunun bu anları sosyal medyada rekor paylaşıma ulaştı.
- Yoğun iş tempoları nedeniyle balayına çıkamayacaklar.
- Kınada 4 elbise giyen Merve Özbey düğünde 2 gelinlik tercih etti.
- Gecenin bonkörü gelinin başından aşağı 400 dolar atan Ferman Toprak’tı.
- Araları bozuk olan Demet Akalın ile Fatih Ürek bir araya gelmedi.
- Gecenin en çok eğlenen ismi pistten inmeyen İrem Derici’ydi.
- İki yıl önce küsüp davalık olan Danla Bilic ile Aşkım Kapışmak barışıp karşılıklı göbek attı.
- Gökçen paprika, Ece Seçkin ve Safiye Soyman-Faik Öztürk çiftinin kıyafetleri rüküş bulundu.
- Hande Erçel ve Bengü’nün şıklığı dikkat çekti.