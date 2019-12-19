Arnavutluk, birçok turistin şüphesiz unutulmayacak bir tatil yaptıkları yerlerden biri. İtalya'dan denizin hemen karşısında, Hırvatistan'ın güneyinde ve Yunanistan'ın kuzeyinde yer alıyor. Çocuklarınızla da rahatlıkla tatilinizi geçirebileceğiniz bir ülke.

Avrupa’da yaz aylarında kalabalıklardan kaçmak neredeyse imkansızdır. Özellikle de deniz kıyısında. Hırvatistan, İtalya, Yunan adaları her yer insan dolu. Arnavutluk ise öyle değil. Akdeniz komşularıyla karşılaştırıldığında, turizm dünyasında nispeten kullanılmamış.

Arnavutluk şu anda AB’ye katılmaya çalışıyor ve turizme gittikçe daha fazla para yatırıyor. Bu yüzden, çok moda hale gelmeden ve insanlarla dolu olmadan önce ziyaret etseniz iyi olur!

Plajlar akıllara durgunluk veriyor

Ülkenin kıyı şeridinin güneyindeki beyaz kumlu plajlar gerçek bir cennettir. Su ılık ve tuzlu ve inanılmaz derecede mavi. Eğer bir uzun yürüyüşçüyseniz, buradaki dağ manzaraları, çarpıcı manzaralar ve sevimli köylerle Alpler’de m uhteşem yürüyüşler yapabilirsiniz. Theth to Valbonë en popüler yürüyüş yerlerinden biridir. İki ucunda da kalabileceğiniz küçük konuk evleri var.









Arnavutluk’ta ne yenir?

Restoranlarda bulacağınız yemeklerin çoğu, yerel ve çoğunlukla organik malzemelerden yapılır. Yunan yemekleriyle pek çok benzerlik olduğunu fark edeceksiniz. Ancak mutlaka denenmesi gereken birkaç Arnavut yemeği var. Qofte (sosis ve köfte arası), fesleğen (sebzeli ve peynirli sos), byrek (lapa lapa, tuzlu böreği) ve Trileçe. Kıyı kasabaları ve şehirlerin hepsinde, genellikle sabahları yakalanan inanılmaz taze deniz ürünleri bulunur. Buradaki restoranlarda en sık kullanılan yemeklerden biri, sebzeli ve patatesli ızgara balık veya limonlu ızgara kalamar.

Misafirperverlik

Arnavutların ne kadar misafirperver olduğunu açıklayan kelimeler bile yok. Dükkanlara yürümek kaçınılmaz olarak dükkan sahibi ile 10 dakikalık bir sohbette sona erecek ve garsonlar ve barmenler sizinle oturup bütün gece konuşacaklar. Her yerel yolcunun ülkesinde iyi vakit geçirdiğinden emin olmak ister ve size yardımcı olmak için geriye doğru eğilir.

İtalya, Yunanistan ve hatta Hırvatistan ile karşılaştırıldığında, Arnavutluk çok ucuz. Güzel bir restoranda akşam yemeği 10 doların altında. Barların çoğunda içkiler 1 veya 2 dolar civarında.

Arnavutluk’ta yapılacak diğer seçenekler ise şöyle:

Sarandë gibi şehirlerde parti yapabilirsiniz.

Dağlık Theth kasabasında dinlenin.

Şelalelerde yüzebilirsiniz.

Muhteşem manzaralar görmek için eski kalelere tırmanabilirsiniz.

Dünyanın en güzel feribot yolculuklarından birine katılabilirsiniz.

Uzak dağlık bölgelerde kurulan doğal kaplıcalarda zaman geçirebilirsiniz.

Plajlar ve sıcak havası harika ancak kış aylarında da, kayak ya da yürüyüş yapabilir.

Daha neyi bekliyorsunuz?



