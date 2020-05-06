Porsche yeni kahve makinesiyle şimdi de mutfağınıza konuk olacak

Super Veloce, el işçiliğiyle ürettiği kahve makinelerine 993 kasa Porsche 911’i de dahil etti. Porsche 911’ün motorundan ilham alınan espresso makinesinden toplam 993 adet üretilecek. Bunun nedeni ise motorun 993 serisinde kullanılması.

Super Veloce RS Black Edition adındaki kahve makinesinde paslanmaz çelik, alüminyum ve titanyumun gibi alaşımlar kullanılmış.

Toplamda 21,5 kilogram ağırlığında olan espresso makinesinin fiyatı ise 11.121 dolar. Yani yaklaşık 79 bin TL.



