Portakal suyu içmek için yolun ortasına park etti, gözaltına alındı
Nevşehir Ürgüp'te portakal suyu içmek için aracını yol ortasına park eden ve uyarılara rağmen aracını kaldırmayan sürücü gözaltına alındı
Nevşehir Ürgüp’te bir araç sürücüsü otomobilini portakal suyu içmek için yol ortasına park etti. Vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polisleri sürücüye aracını çekmesi için uyarıda bulundu.
'BİTİRMEDEN ÇEKEMEM' DEDİ
Otomobil sürücüsü polislere iddiaya göre meyve suyunu bitirmeden aracını çekmeyeceğini söyledi.
Polisler uzun süren ikna çabalarına rağmen aracını çekmeyen sürücüyü gözaltına aldı. Araç ise çekilerek otoparka götürüldü.
İHA