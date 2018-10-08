Portakal suyu içmek için yolun ortasına park etti, gözaltına alındı

Portakal suyu içmek için yolun ortasına park etti, gözaltına alındı Nevşehir Ürgüp'te portakal suyu içmek için aracını yol ortasına park eden ve uyarılara rağmen aracını kaldırmayan sürücü gözaltına alındı