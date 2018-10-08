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Portakal suyu içmek için yolun ortasına park etti, gözaltına alındı

Nevşehir Ürgüp'te portakal suyu içmek için aracını yol ortasına park eden ve uyarılara rağmen aracını kaldırmayan sürücü gözaltına alındı

08 Ekim 2018, Pazartesi 17:37 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 17:46
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Nevşehir Ürgüp’te bir araç sürücüsü otomobilini portakal suyu içmek için yol ortasına park etti. Vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polisleri sürücüye aracını çekmesi için uyarıda bulundu.

'BİTİRMEDEN ÇEKEMEM' DEDİ

Otomobil sürücüsü polislere iddiaya göre meyve suyunu bitirmeden aracını çekmeyeceğini söyledi.

Polisler uzun süren ikna çabalarına rağmen aracını çekmeyen sürücüyü gözaltına aldı. Araç ise çekilerek otoparka götürüldü.

İHA


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