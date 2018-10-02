Temsilcimiz Galatasaray, çarşamba günü Porto deplasmanında olacak. İlk maçını Lokomotiv Moskova karşısında kendi evinde 3-0 alan sarı kırmızılı kulüp güçlü Porto karşısında yine güzel bir oyunla galibiyetle ayrılmanın peşinde.

Öte yandan Porto ise ilk maçında aldığı beraberliği telefi etmek için Galatasaray'ı kendi evinde devirmenin planını yapıyor.

GALATASARAY'DA EKSİKLER...

Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba ile cezalı Ndiaye Porto maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle forma giymesi zor görünüyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel 11: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Donk, Gary Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Onyekuru

PORTO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

beIN Sports, Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarını yayınlayacağını açıkladı.

3 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak Porto-Galatasaray maçı da beIN Sports'ta olacak. Ancak karşılaşmaların sadece üyelere ücretsiz olacağı duyuruldu.



