Posta.com.tr Instagram canlı yayınlarıyla YKS ek yerleştirme sürecinde de öğrencilerin yanında
YKS tercihlerinde adaylar için ikinci şans olarak görülen ek yerleştirme süreci 23 Eylül 2020 Çarşamba günü sona eriyor. Posta.com.tr, tercih döneminde olduğu gibi bugün gerçekleşecek 4 canlı yayın ile yine öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Posta Gazetesi Eğitim Yazarı Sadık Gültekin ile ek yerleştirmede doğru tercih konulu söyleşileri kaçırmayın!
21 Eylül 2020, Pazartesi 14:05 Son Güncelleme:
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Sadık Gültekin’in saat 15:00’teki konuğu Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi.
Ardından saat 16:00’da İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Akkuş ve Dr. Öğretim Üyesi Mert Tolon programa konuk olacak. Son olarak saat 17:00’de Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Sadık Gültekin’in konuğu olacak.
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