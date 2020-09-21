Sadık Gültekin’in saat 15:00’teki konuğu Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi.

Ardından saat 16:00’da İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Akkuş ve Dr. Öğretim Üyesi Mert Tolon programa konuk olacak. Son olarak saat 17:00’de Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Sadık Gültekin’in konuğu olacak.







