POSTA’ya 2 ödül
POSTA Gazetesi’nden Halil Kalmuk ‘Ayrılığın nedeni ihanet’, Ali Keser ise ‘Üç hafta sonra barıştılar’ başlıklı haberlerle ödüle layık görüldü. Ödüller, 5 Kasım Salı akşamı CVK Park Bosphorus Hotel’deki törenle sahiplerini bulacak
Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilecek olan Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Altın Objektif Ödülleri’ni kazanan gazeteciler açıklandı.
POSTA Gazetesi’nden Halil Kalmuk ‘Ayrılığın nedeni ihanet’, Ali Keser ise ‘Üç hafta sonra barıştılar’ başlıklı haberlerle ödüle layık görüldü.
Ödüller, 5 Kasım Salı akşamı CVK Park Bosphorus Hotel’deki törenle sahiplerini bulacak.
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