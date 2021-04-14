Pratik ayran aşı çorbası tarifi
Ramazan'da tüketilmesi gereken en sağlıklı çorbaların başında ayran aşı çorbası geliyor. Peki sağlıklı ve tok tutan ayran aşı çorbası nasıl yapılır? İşte ayran aşı çorbası tarifi ve püf noktaları... / ÖZGÜR GÖKMEN ÇELENK
14 Nisan 2021, Çarşamba 10:03 Son Güncelleme:
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Protein, lif ve kalsiyum içeren bu sağlıklı ayran aşı çorbasını sıcak ve soğuk olarak tercih edebilirsiniz. Çorbalar unsuz ve kremasız hazırlanmalı. Sebze, domates, tavuk, mercimek çorbası gibi hafif çorbalar tercih edilebilir. Hazırlanırken pirinç, buğday gibi karbonhidrat kaynaklarını sıkça eklemeyi tercih etmeyin. Fakat ayran aşı çorbasında olduğu gibi tarifte varsa kompleks karbonhidrat denilen bulgur, karabuğday tercih edin.
MALZEMELER:
- 1 Su bardağı buğday veya karabuğday
- 1/2 su bardağı nohut
- 500 g süzme yoğurt
- 6 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı nane
SERVİSİ İÇİN:
- 1 çay kaşığı kırmızı pulbiber
- 1/4 demet dereotu ve taze nane
HAZIRLANIŞI:
- Karabuğday ve nohudu bir gece öncesinden ıslayın.
- Nohut ve karabuğdayı pişene kadar orta ateşte haşlayın.
- Haşlama sularını mineral vitamin açısından zengin olduğu için dökmeyip çorba yapımında kullanın.
- Çorbaya kıvam ve lezzetini verecek süzme yoğurdu, pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
- Haşlanan nohut ve karabuğdayı birleştirip hafifçe karıştırın.
- Karabuğday ve nohut piştikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın
- Soğuyan bu karışımı, süzme yoğurt ve nane ekleyerek karıştırın.