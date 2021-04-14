Pratik ayran aşı çorbası tarifi

Protein, lif ve kalsiyum içeren bu sağlıklı ayran aşı çorbasını sıcak ve soğuk olarak tercih edebilirsiniz. Çorbalar unsuz ve kremasız hazırlanmalı. Sebze, domates, tavuk, mercimek çorbası gibi hafif çorbalar tercih edilebilir. Hazırlanırken pirinç, buğday gibi karbonhidrat kaynaklarını sıkça eklemeyi tercih etmeyin. Fakat ayran aşı çorbasında olduğu gibi tarifte varsa kompleks karbonhidrat denilen bulgur, karabuğday tercih edin.

MALZEMELER:

1 Su bardağı buğday veya karabuğday

1/2 su bardağı nohut

500 g süzme yoğurt

6 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

SERVİSİ İÇİN:

1 çay kaşığı kırmızı pulbiber

1/4 demet dereotu ve taze nane

HAZIRLANIŞI: