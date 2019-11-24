Çocukların vazgeçilmesi, büyüklerin iste severek yediği pratik pizza nasıl yapılır diyorsanız lezzetine tam puan vereceğiniz evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kolay pizza tarifi haberimizde.

Pratik pizza nasıl yapılır? Kolay pizza tarifi

Malzemeler

- 1 adet büyük yumurta

- 3 çorba kaşığı yoğurt

- 3 çorba kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 3 kahve fincanı un

Üzeri için

- 1 çorba kaşığı domates salçası

- 3-4 çorba kaşığı su

- 1 çorba kaşığı kuru kekik

- 1 tatlı kaşığı susam

- Sucuk

- Çarliston biber

- Siyah zeytin

- Süzme beyaz peynir

- Yeşil zeytin

- Mantar

- Domates

- Kaşar peynir rendesi

Yapılışı

Yumurta, yoğurt ve zeytinyağını hamuru yoğuracağınız kase içine alın ve karıştırın. Tuz, kabartma tozu ve unu da ekledikten sonra önce çırpma teli ile ardından elinizle yoğurun. Elinize yapışan bir hamur elde edin. Spatula yardımı ile hamuru elinizden ayırın ve biraz dinlendirin.

Kullanacağınız tavanın içine yağ dökün, havlu kağıtla yağı tavanın her tarafına yayın. Hamuru tavanın ortasına koyup arada bir elinizi sıvı yağa batırıp tüm hamuru tavaya eşit şekilde yayın. Küçük bir kase içinde salça, su ve kekiği karıştırıp bu karışımı hamurun üzerine yayın. Ardından dilimlenmiş sucuk, mantar,susam, küçük küçük doğranmış biber ve zeytinleri yayın. Kabuklarını soyduğunuz, küçük küçük doğradığınız domates, süzme peynir ve en son kaşar peynir rendesini dökerek tavanın kapağını kapatın.

Ocağı en kısığa alıp tavayı üzerine koyup yaklaşık 12 - 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.