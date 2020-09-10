Prematüre ne demek? Prematüre ne anlama gelir?
Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alan prematüre kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, prematüre ne demek? Prematüre ne alama gelir? Prematüre anlamı için haberimize bir göz atın.
10 Eylül 2020, Perşembe 14:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan prematüre ne demek? Prematüre ne anlama gelir? Prematüre kelime anlamı için haberimize bir göz atın.
Prematüre ne demek?
“Prematüre ne demek?” sorusunu kısaca 37. haftadan daha kısa süren bir gebelikten sonra doğmuş yenidoğan bebekler için kullanılan bir terim demek doğru olur.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN