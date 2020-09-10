Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan prematüre ne demek? Prematüre ne anlama gelir? Prematüre kelime anlamı için haberimize bir göz atın.

Prematüre ne demek?

“Prematüre ne demek?” sorusunu kısaca 37. haftadan daha kısa süren bir gebelikten sonra doğmuş yenidoğan bebekler için kullanılan bir terim demek doğru olur.



