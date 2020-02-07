Premenstruel Sendrom (PMS) nedir? Premenstruel Sendrom (PMS) nedenleri nedir?
Kadınlar sadece regl olduğu dönemde fiziksel değişiklik yaşamazlar. Premenstruel Sendrom (PMS) denilen adetten 1 hafta öncesi olan bu dönemde de bir takım ruhsal ve fiziksel problemlerde yaşanır. Eğer sizde Premenstruel Sendrom (PMS) nedir öğrenmek istiyor yada Premenstruel Sendrom (PMS) nedenleri nedir bilmek istiyorsanız "Premenstruel Sendrom (PMS) nedir, Premenstruel Sendrom (PMS) nedenleri nedir" haberimize göz atın.
07 Şubat 2020, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
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Kadınlarda adet öncesi döneme PMS dönemi denir. Bazı kadınlara adet döneminde yaşanan gerginlikler, bazı kadınlarda ise PMS döneminde yaşanıyor. Premenstruel Sendrom (PMS) dönemiyle ilgili merak ettiğiniz herşey "Premenstruel Sendrom (PMS) nedir, Premenstruel Sendrom (PMS) nedenleri nedir" haberimizde.
Premenstruel Sendrom (PMS) nedir?
Adet öncesi gerginlik, diğer adıyla premenstrual sendrom (PMS) adet kanaması öncesinde bazı kadınlarda görülen fiziksel ve duygusal değişikliklerdir. Adet gören kadınların %12’sine PMS tanısı konulmaktadır. Ancak şiddeti kadından kadına değişiklik gösterir. Adet döngüsünde kadınların %80’inde en az 1 bulgu saptanmaktadır. Kimi zaman şikayetler kadının günlük yaşamını etkileyecek boyutta olabilir.
Premenstruel Sendrom (PMS) nedenleri nedir?
PMS’in, adet döngüsünün ikinci yarısında meydana gelen hormonal değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Hormonların seviyesinden ziyade, ani gelişen dalgalanmalar esas faktördür. PMS yaşayan kadınlarda gerek sinir sistemi gerekse diğer hormonal düzenleme sistemleri dalgalanmaya aşırı yanıt vermektedir.
PMS Şikayetleri Nelerdir?
PMS şikayetler genellikle adet kanamasından birkaç gün önce başlar.
Fiziksel Şikayetler:
- Karında şişkinlik hissi
- El ve ayaklarda şişme
- Göğüslerde büyüme ve hassasiyet
- Ağırlık artışı
- Baş ağrısı
- Bel ve kasıklarda ağrı
- Bulantı, kusma, ishal, kabızlık
- Kas ve eklem ağrıları
- Sivilce artışı
Duygusal Değişimler:
- Huzursuzluk
- Öfke
- Depresyon
- Anksiyete