Kadınlarda adet öncesi döneme PMS dönemi denir. Bazı kadınlara adet döneminde yaşanan gerginlikler, bazı kadınlarda ise PMS döneminde yaşanıyor. Premenstruel Sendrom (PMS) dönemiyle ilgili merak ettiğiniz herşey "Premenstruel Sendrom (PMS) nedir, Premenstruel Sendrom (PMS) nedenleri nedir" haberimizde.

Premenstruel Sendrom (PMS) nedir?

Adet öncesi gerginlik, diğer adıyla premenstrual sendrom (PMS) adet kanaması öncesinde bazı kadınlarda görülen fiziksel ve duygusal değişikliklerdir. Adet gören kadınların %12’sine PMS tanısı konulmaktadır. Ancak şiddeti kadından kadına değişiklik gösterir. Adet döngüsünde kadınların %80’inde en az 1 bulgu saptanmaktadır. Kimi zaman şikayetler kadının günlük yaşamını etkileyecek boyutta olabilir.

Premenstruel Sendrom (PMS) nedenleri nedir?

PMS’in, adet döngüsünün ikinci yarısında meydana gelen hormonal değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Hormonların seviyesinden ziyade, ani gelişen dalgalanmalar esas faktördür. PMS yaşayan kadınlarda gerek sinir sistemi gerekse diğer hormonal düzenleme sistemleri dalgalanmaya aşırı yanıt vermektedir.

PMS Şikayetleri Nelerdir?

PMS şikayetler genellikle adet kanamasından birkaç gün önce başlar.

Fiziksel Şikayetler:

Karında şişkinlik hissi

El ve ayaklarda şişme

Göğüslerde büyüme ve hassasiyet

Ağırlık artışı

Baş ağrısı

Bel ve kasıklarda ağrı

Bulantı, kusma, ishal, kabızlık

Kas ve eklem ağrıları

Sivilce artışı

Duygusal Değişimler: