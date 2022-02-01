Posta.com.tr | Prens Andrew'un tecavüz davasını göre yargıç, İngiltere ve Avustralya'dan dört kişiyle resmi görüşme yapılması talebini onayladı. İngiliz resmi makamları, ilerleyen davada davacı Virginia Roberts'ın avukatlarının, Prens’in eski emir eri Binbaşı Robert Olney’in ifadesini almalarına yardım etmek zorunda. Davacının avukatları David Boies ve Sigrid McCawley, Binbaşı Olney'e Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan ilişkisini sormak istiyor. Avukatlar ayrıca, 2001 yılında Prens Andrew ve Roberts’ı bir gece kulübünde gördüğünü, ardından Roberts’ın Prens’le cinsel ilişkiye girmek zorunda kaldığını iddia eden Shukri Walker adlı kadının da ifadesini almak istiyor.





38 yaşındaki Virginia Roberts , 17 yaşındayken Epstein tarafından cinsel ilişki için Prens Andrew’a verildiğini iddia ediyor.

Andrew ise iddiaları şiddetle reddediyor. Davanın yargıcı geçen ay, savanın düşürülmesi talebini de reddettmişti.

Karardan sonra Andrew’un Kraliyet hakları ve askeri unvanı elinden alınmıştı.







