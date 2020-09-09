Prens Harry, esaretin bedelini ödedi

İngiliz Prens Harry (35) ile eşi Meghan Markle (38), ocak ayında saraydaki görevlerinden istifa etmiş, martta da ABD’ye yerleşmişlerdi. İngiliz medyasında, İngiltere’deki resmi konutlarına yaptırdıkları 3 milyon dolarlık tadilatı, saray hazinesine geri ödemeleri çağrıları yer almıştı. Çünkü bu tadilat vergilerle karşılanmıştı. Taksitle ödeyeceklerdi. Çift, geçen hafta dijital yayın platformu Netflix ile 150 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Tek kalemde kopardı

Çift, anlaşma sonrasında borçlarını önceki gün tek kalemde ödedi. Çiftin, kraliyetten aldığı yıllık 3 milyon dolarlık maaş da kesildi. Böylece Harry, kraliyet ile maddi tüm bağını kopardı. Zira, Harry, ağabeyi William ile ortaklaşa kullandığı annesine ait fonda da hesapları ayırmış, bu gelirini derneklere bağışlamıştı.







