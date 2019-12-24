İngiltere Kraliyet Ailesi'nin 'aykırı' çifti Prens Harry ve Meghan Markle, yılbaşını tüm aileyle birlikte sarayda değil, yurtdışında, Markle'ın annesi Doria Ragland ile geçirecek. İngiliz basınında, 8 aylık oğulları Archie ile birlikte son günlerde Kanada'da bulunan çiftin, Kraliçe'nin eşi Prens Philip'in rahatsızlığı nedeniyle ülkeye dönmeleri yönünde uyarıldıkları konuşuluyor. Çekirdek ailenin, bırakın yılbaşını Kraliçe'nin dizinin dibinde geçirmeyi yılbaşı öncesi yemeğine bile oturmayacakları dedikodusu yayıldı bile. Öte yandan Prens Harry, 2012'de askeri göreviyle bulunduğu Afganistan'dan bu yana, Kraliçe ile birlikte geçirmediği ilk kez bir yılbaşı geçirmeyecek. Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton ise geleneği bozmayarak yılbaşında üç çocuklarıyla birlikte Sandrigham Sarayı'nda olacak.

Archie'li kutlama

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, yılbaşı kutlamasını ise Twitter üzerinden Prens Harry'nin başkanlığını yaptığı hayır kurumu The Queen's Commonwealth Trust aracılığıyla yaptı.





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