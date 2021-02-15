Dünya Prens Harry ve Meghan Markle ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı

Prens Harry ve Meghan Markle ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı

Dünya

Prens Harry ve Meghan Markle ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın hamile olduğu açıklandı.

15 Şubat 2021, Pazartesi 01:28 Son Güncelleme:
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İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bebek beklediği duyuruldu. ABD basınında yer alan haberlerde, California eyaletinde yaşayan Prens Harry ve Markle'ın bir çocuğu daha olacağı belirtildi.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin ilk çocuğu Archie'nin bir kardeşi olacağı bilgisini paylaşan aile sözcüsü, çiftin çocukları olacağı haberine çok sevindiğini ifade etti.

Prens Harry ve Markle'ın ikinci çocuğu İngiliz kraliyet ailesinde tahtın 8. varisi olacak.

Meghan Markle, New York Times gazetesine yazdığı makalede, temmuz ayında düşük yaptığını açıklamıştı.

AA

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