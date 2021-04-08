İngiltere Kraliyeti’ni terk edip ABD’ye yerleşen Prens Harry (36) ve Meghan Markle (39) çifti Netflix ile anlaşmıştı. İlk projeleri, ‘Invictus’un Kalbi’ isimli belgesel olacak. Çift, ilk kez 2017’de Kanada’daki Invictus Oyunları’na birlikte katılarak aşklarını duyurmuştu.

Filmlerini Orlando von Einsiedel yönetecek, yapımcısı Joanna Natasegara olacak. Bu iki isim, Beyaz Miğferler’i konu alan ‘The White Helmets’ ile ‘En İyi Kısa Belgesel’ dalında Oscar kazanmıştı.