Magazin Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oscarlık aşkı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oscarlık aşkı

Magazin

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oscarlık aşkı

Invictus Oyunları’na birlikte katılarak aşklarını duyuran Prens Harry ve Meghan Markle'ın ilk projesi ‘Invictus’un Kalbi’ isimli belgesel olacak.

08 Nisan 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiltere Kraliyeti’ni terk edip ABD’ye yerleşen Prens Harry (36) ve Meghan Markle (39) çifti Netflix ile anlaşmıştı. İlk projeleri, ‘Invictus’un Kalbi’ isimli belgesel olacak. Çift, ilk kez 2017’de Kanada’daki Invictus Oyunları’na birlikte katılarak aşklarını duyurmuştu.

Filmlerini Orlando von Einsiedel yönetecek, yapımcısı Joanna Natasegara olacak. Bu iki isim, Beyaz Miğferler’i konu alan ‘The White Helmets’ ile ‘En İyi Kısa Belgesel’ dalında Oscar kazanmıştı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yas süreci bittiğinde
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Mekanlar taşınıyor
Uğur Alkapar
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ceyda Ateş’in kızı Talia kocaman gülüşü ile kalpleri ısıttı!