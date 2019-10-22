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İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın 1981’de evlendiği Lady Diana, dünyanın Kraliyet Ailesi’ne sempati duymasını sağlamıştı. Charles ve Diana’nın çocukları Prens William ile Prens Harry ise sevimlilikleriyle dünyanın gözdesi olmuştu.

Aralarında 2 yaş olan kardeşler birbirine çok yakındı. Prensler basının önünde büyürken dünyanın gösterdiği sempati de artıyordu.

Harry’nin geçen yıl Düşes Meghan ile evlenmesinin ardından kardeşler arasında kara bulutlar dolaşmaya başladı. Harry önce kardeşi ve yengesi Düşes Kate ile birlikte yaşadığı saraydan taşındı.

Sonra Harry Meghan çifti, William ve Kate ile kurdukları hayır kurumundan ayrıldı. Dünya, kardeşlerin arasının bozulduğu iddiasıyla sarsılırken saray bu durumu kesin bir dille yalanladı.

İki kardeş, kameraların önünde birbiriyle eğlenceli vakit geçiriyordu.

'Derin gerginlik'

Ancak Prens Harry, Meghan ile İngiliz ITV kanalına verdiği röportajda William ile aralarında ‘derinleşen bir gerginlik’ olduğunu resmen doğruladı. Önceki gece yayınlanan röportajda Harry “Artık yollarımız ayrıldı. Ama biz kardeşiz. Her zaman yanında olacağım. Onun da benim yanımda olacağını biliyorum. Eskisi kadar görüşmüyoruz. Kardeşlerin iyi günleri de olur, kötü günleri de” dedi. Tartışmanın sebebinin Prens William’ın, ABD’li bir aktrist olan Meghan’ı ve kardeşinin evliliğini onaylamaması ve düşesler arasındaki rekabet olduğu öne sürülmüştü. Prens Harry bu iddialar hakkında bir açıklama yapmadı.

Kraliyet tepkili

Kraliyet Ailesi’nin röportajda Harry’nin abisi hakkındaki sözleri nedeniyle üzgün olduğu, Prens William’ın “Harry için endişeliyim” dediği öğrenildi.

Meghan röportaj verirken Harry, kameranın kendisini çektiğini bilmeden oğluyla dans ediyordu.

'Baskı beni zorluyor'

Düşes Meghan (38) röportajda “Arkadaşlarım ’Basın, hayatını altüst edecek’ diyerek evliliğimi engellemek istedi. Ne demek istediklerini anlamamıştım. Kolay olmayacağını biliyordum ama bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Bu baskıyla mücadele etmekte zorlanıyorum” dedi. Sunucu Tom Bradby’nin “Zihinsel ve fiziksel sağlığın nasıl?” sorusuna “Medya hamileliğim ve anne olmamla ilgili acımasız davrandı. Nasıl olduğumu soran çok az kişi var. Bütün kadınlar hamilelik döneminde savunmasızdır. Bu bir kadına yapılabilecek en kötü şey” yanıtını verdi.

'Çok zor'

Meghan “Yeni evlenmiş olmak, yeni anne olmak, medya ve halkın baskısıyla bunların üstesinden gelmek çok zor” dedi. Annesini basından kaçarken meydana gelen trafik kazasında kaybeden Prens Harry “Aynı şeyin eşimin başına gelmesine izin vermeyeceğim” demişti.

Prens Charles ile 1981’de evlenen Lady Diana, 1982’de William’ı, 1984’te ise Harry’yi dünyaya getirmişti. Diana’nın 1997’deki ölümünün ardından William ve Harry’nin öksüz kalması dünyayı üzmüştü.