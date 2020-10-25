Dünya Prens Selman'ın 'Türkiye' planı elinde patladı

Prens Selman'ın 'Türkiye' planı elinde patladı

Dünya

Prens Selman'ın 'Türkiye' planı elinde patladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye karşı uyguladığı boykot çağrısı adeta elinde patladı.

25 Ekim 2020, Pazar 17:00 Son Güncelleme:
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Son günlerde Türkiye ile ilgili boykot çağrılarını artıran Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü haber ülkesinden geldi. Selman'ın Türkiye için yaptığı küstah çağrılar adeta cevapsız kaldı.

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Suudi Arabistan'da iş insanları ve perakendecilerin Türk mallarının yasaklanması çağrısına karşın, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatının Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla arttığı açıklandı.

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Riyad yönetiminin iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle, Türk mallarına gayrıresmi bir boykot uyguladığını söylüyordu.

BBC Türkçe'nin Reuters'a dayandırdığı haberine göre bu boykot ticaret verilerine yansımadı. Suudi Genel İstatistik Dairesi, Türkiye'den ithalatın Temmuz'daki 693,4 milyon riyal düzeyinden Ağustos'ta 833,6 milyon riyale (222,28 milyon ABD Doları) çıktığını duyurdu.

Türk ihracatçılar bir süredir Suudi Arabistan'da yaşadıkları sorunların arttığını söylüyor. Suudi Ticaret Odası Bşkanı Türk mallarına boykot çağırısı yaparken, başlıca süpermarket zincirleri artık Türk malı stoklamayacağını duyurmuştu.

Sosyal medyadada da geçen ay boyunca Türk mallarına boykot çağrısı yapan etiketler görüldü. Suudi hükümeti ise, yetkili makamların Türk ürünlerine herhangi bir kısıtlama koymadığını açıkladı.

İhracatta gerileme 

Genel olarak Suudi Arabistan'ın ihracatı aylık yüzde 12 artıp, 15,3 milyar dolara çıkarken, Tükiye'ye ihracat Temmuz'daki aylık 966,4 milyon riyalden, 879,4 milyon riyale geriledi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın ihracatı ise yıllık bazda, yüzde 25,1 geriledi. Suudi Arabistan'da koronovirüs salgını ve düşen petrol gelirleri nedeniyle ekonomik durgunluk yaşanıyor.

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