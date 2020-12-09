Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yapılandırılmasına imkan tanıyan yasa, 17 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre; daha önce borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan Bağkur’lular yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödedikleri takdirde sigortalılık süreleri yeniden canlandırılarak, emekliliklerine sayılacak. İhya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık’ta başladı ve 1 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.

31 Ekim öncesi süreler

SGK, başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın tamamını 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyenlerin sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Düzenleme 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla tüm prim borçlarını kapsayacak. Buna göre; esnaf ve tarım Bağkur’lularına, 31 Ekim’den önceki sürelere ilişkin borçlarını peşin ödemeleri için 2 aylık zaman verilecek.

Hiç ödeme yapılmazsa...

Bağkur tescili yapıldığı halde hiç prim ödememiş kişilerin tüm sigortalılık süreleri durdurulacak. Örneğin; 1 Ocak 2019 tarihinde Bağkur tescili yapılan sigortalı 31 Ekim 2020 tarihine kadar hiç prim ödemesinde bulunmamış ve Bağkur kapsamında faaliyetlerine devam ediyorsa, 31 Ocak 2021 tarihine kadar da ödeme yapmaması ya da bu borcunu yapılandırmaması halinde, 1 Ocak 2019 ile 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki sigortalılığa ilişkin prim borçları silinecek ve sigortalılık süreleri durdurulacak. Bu sigortalının Bağkur’u 1 Kasım 2020 itibarıyla yeniden başlatılacak. Bu tarihten sonrakini düzenli ödemek gerekecek.

İhyanın faydası

İhya başvurusu yapan Bağkur’luların gecikme ceza ve faizi silinecek. Borç, belirlenen enflasyon oranına göre yeniden hesaplanacak. Bu da çok az bir fark anlamına geliyor. Örneğin; 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim alt sınır üzerinden 1.015,34x24=24.368,16 lira. Yapılandırmaya başvurulması halinde söz konusu sürelerin ihyası için ödenecek tutar ise 8.967,16 lira oluyor. Bir başka deyişle yüzde 63 oranında indirim uygulanıyor.

GSS borcunu yatıranın gecikme cezası silinecek

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının 30 Nisan 2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek. Bu kapsamda borcu olanlar 30 Nisan’a kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Borçta yapılacak kolaylığı bir örnekle açıklayalım. Örenğin; 9.718,57 lira toplam prim borcu bulunan GSS’li, 6.374,34 liralık anapara borcunu 30 Nisana’a kadar öderse, bu borç için gecikme zammı alınmayacak. GSS borçları 30 Nisan’a kadar ödenmezse, geçmiş borçlara ilişkin faiz yeniden devreye girecek.

Primi devletten

Ayrıca gelir testi için gerekli olan süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlar, borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecek. Test sonucunda gelir 981 liranın altında çıkarsa, borçlar otomatik olarak silinecek. Ayrıca bu kişinin primleri devlet tarafından ödenecek. Öte yandan Bağkur’lu, ek- 5’e tabi çalışanlar, toplu taşıma araçlarında kısmi çalışan (ek-6) sigortalılar, borçlarını yapılandırır ve ilk taksit ödemelerini yaparsa, devlet destekli sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

Hangisi hesaplı?

Torba yasa ile hem peşin ödeme hem de taksit seçeneği var. Taksitler 6, 9, 12, 18 olarak 2’şer ayda bir ödenebilecek şekilde uygulanıyor. Yani ödeme için 36 ay süre tanınıyor. Taksit, ödeme güçlüğü çekenler için bir seçenek. Ancak elinde parası olanlar için en avantajlı yöntem, peşin ödeme. Peşin ödeme halinde enflasyon farkının yüzde 90’ı siliniyor.

Yapılandırma ne zaman bozulur?

İlk iki taksit süresinde ödenmezse,

İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksit ihlali yapılırsa,

Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin son taksiti, izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmezse bozulur.

Yapılandırmadan yararlanmak için dava açılmaması, açılanlardan ise feragat edilmesi gerekiyor.







