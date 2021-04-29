Priyanka Chopra, ABD Başkanı Joe Biden'a ve zengin ülkelere aşıları acilen Hindistan'la paylaşma çağrısı yaptı. Chopra, ülkesi için Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

"Ülkemdeki durum ciddi"

Chopra, Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da ismini eklediği paylaşımında, "Kalbim parçalanıyor. Hindistan Covid-19 nedeniyle acı çekiyor. ABD ihtiyaç duyulandan 550 milyon doz fazla aşı sipariş etti. AstraZeneca'yı dünyayla paylaştığınız için teşekkürler ama ülkemdeki durum ciddi. Acil olarak aşıları Hindistan'la paylaşır mısınız" ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulundu.