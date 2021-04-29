Magazin Priyanka Chopra'dan acil yardım çağrısı: Kalbim parçalanıyor

Priyanka Chopra'dan acil yardım çağrısı: Kalbim parçalanıyor

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Priyanka Chopra'dan acil yardım çağrısı: Kalbim parçalanıyor

Hint asıllı oyuncu ve eski güzellik kraliçesi Priyanka Chopra, artan koronavirüs vakaları üzerine Hindistan için yardım çağrısında bulundu. Chopra, "Ülkemdeki durum ciddi. Acil olarak aşıları Hindistan'la paylaşmalısınız" ifadelerini kullandı.

29 Nisan 2021, Perşembe 22:13 Son Güncelleme:
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Priyanka Chopra, ABD Başkanı Joe Biden'a ve zengin ülkelere aşıları acilen Hindistan'la paylaşma çağrısı yaptı. Chopra, ülkesi için Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

"Ülkemdeki durum ciddi"

Chopra, Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da ismini eklediği paylaşımında, "Kalbim parçalanıyor. Hindistan Covid-19 nedeniyle acı çekiyor. ABD ihtiyaç duyulandan 550 milyon doz fazla aşı sipariş etti. AstraZeneca'yı dünyayla paylaştığınız için teşekkürler ama ülkemdeki durum ciddi. Acil olarak aşıları Hindistan'la paylaşır mısınız" ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulundu.

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