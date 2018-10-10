Prof. Dr. Ahmet Küçükusta’dan gribe karşı önemli bilgiler!

Hafta içi her gün saat 09.30’da Kanal D ekranlarında yayınlanan "4 Kadın Zamanı"nın bugünkü konuğu Prof. Dr. Ahmet Küçükusta'yadı. Küçükusta son zamanlarda artan gribe karşı önemli önerilerde bulundu. "Tavuk suyu çorbanın grip ve benzeri hastalıkları önleme ve tedavide etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır" diyen ünlü doktor ayrıca; "Sofranızda kaya tuzu kullanın, tuz zararlı değildir, doğru tuz kullanıldığı sürece" dedi. Prof. Dr. Ahmet Küçükusta "Griple savaşmak için evinizin havasını nemlendirin, nem oranı %45 - %50 oranında olmalıdır" diye de ekledi.