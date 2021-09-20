Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapıyor ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu. Son günlerde ise bir öğrencisine uyguladığı cinsel tacizi anlatmasıyla ülke gündemine oturdu. Peki, Prof. Dr. Celal Şengör kimdir? Celal Şengör, kaç yaşında ve aslen nereli?

PROF. DR. CELAL ŞENGÖR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Ali Mehmet Celâl Şengör, 24 Mart 1955 tarihinde, Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Robert Koleji'nden mezun olan Celal Şengör, liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Amerika'ya gitti.

1972'de Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimine başladı ancak okulun Şengör'e göre kaliteli olmaması nedeniyle 2,5 sene sonra Albany'de bulunan New York Eyalet Üniversitesi Jeoloji bölümüne yatay geçiş yaptı.

Celal Şengör, Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesörü oldu ve Alman Jeoloji Derneği tarafından Gustav Steinmann Madalyası verildi.

Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Celal Şengör, jeolojide bilhassa yapısal yer bilim ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile ün yaptı.

1988 yılında Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip olan Celal Şengör, 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edildi. Aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu.

Celal Şengör, yine aynı yıl Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı ve 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi.

Celal Şengör, ileri seviyede Fransızca İngilizce ve Almanca biliyor ve İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Portekizce ve Osmanlı Türkçesi de okuyabildiğini ifade ediyor.





CELAM ŞENGÖR'ÜN ETNİK KÖKENİ

Celâl Şengör, katıldığı bir programda, kökenini şu şekilde açıklamıştır:

"Babaanneme bakıyorum; mavi göz, sapsarı saç, şahane bir endam; Sırp kızı. Gayet açık. Dedeme bakıyorum; tipik bir Arnavut, Sırp karışımı var belli. Anneanneme bakıyorum, tipik bir Helen. Hepsi de Türk. Pasaportlarında Türk yazıyor. (...) Bugün ben kendimi Türk milliyetçisi olarak tanımlarım. (...) Benim damarlarımda bir damla Türk kanı yok, ağabey. (...) Atatürk'ün milliyetçiliği, kardeşim. (...) Biz göçmen miyiz? Ya, biz burayı kuranlarız be! Biz olmasak Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı belki. Sevr'e hapsolmuş oturuyor olacaktık, değil mi? Ben burayı savunmak istiyorum. Çünkü biz vatan kaybetmiş insanların çocuklarıyız."

CELAL ŞENGÖR’ÜN ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTELER

İstanbul Teknik Üniversitesi – "Öğretim Üyesi"

Salzburg Üniversitesi, Avusturya – "Misafir Profesör"

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, ABD – "Misafir Profesör"

Oxford Üniversitesi, İngiltere – "Misafir Profesör"

Collège de France, Fransa – "Misafir Profesör"

CELAL ŞENGÖR’ÜN KİTAPLARI

"Bilimin Büyüsü" (İnkılap Kitabevi, 2019)

"Cehennemdeki Üniversiteliler" (Ka Kitap, 2016)

"Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?" (Ka Kitap, 2016)

"Newton Neden Türk Değildi?" (Ka Kitap, 2015)

"Aptalı Tanımak" (Ka Kitap, 2015)

"Dahi Diktatör" (Ka Kitap, 2014)

"Bilgiyle Sohbet-Popüler Bilim Yazıları" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2014)

"99 Sayfada İstanbul Depremi" (İş Bankası Kültür Yayınları, 2006)

"Yaşamın evrimi fikrinin Darwin döneminin sonuna kadarki kısa tarihi" (İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 2004)

"Zümrüt Ayna: Bilimsel Düşünce Üzerine Denemeler" (Yapı Kredi Yayınları, 2003)

"Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması" (TÜBİTAK Yayınları, 2001)

"Zümrütname" (Yapı Kredi Yayınları, 1999)

CELAL ŞENGÖR’ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER