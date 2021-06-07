Türkiye Prof. Dr. Ceyhan'dan Çin'in Sinovac kararına tepki! 'Bilimsel veri yok'

Prof. Dr. Ceyhan'dan Çin'in Sinovac kararına tepki! 'Bilimsel veri yok'

Türkiye

Prof. Dr. Ceyhan'dan Çin'in Sinovac kararına tepki! 'Bilimsel veri yok'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'de hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklara Sinovac aşısının uygulandığını belirterek sosyal medya hesabından tepki çekti.

07 Haziran 2021, Pazartesi 15:49 Son Güncelleme:
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Çin, koronavirüse karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin’in hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısının uygulandığını söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Yine Çin’den bilimsel olmayan bir uygulama: Sinovac’ın aşısına (hiçbir bilimsel veri olmaksızın) 3-17 yaşında çocuklara uygulama izni verilmiş. 23 Martta çalışmaların yürütüldüğü açıklanmıştı. 2.5 ay geçti. Bir tane bile çalışma yayınlanmadı" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tanı kitleri, ilaçlar için de aynısı yapıldı. Çin Devlet görevlilerinin açıklamalarına ve 50-150 vakalık verilere inanıp Çin’den alınan ürünler ülkelerin elinde kaldı. Bu dönemde firma ve ülke yöneticilerinin açıklamalarını dikkate almamalıyız. Sadece yeterli sayıda vaka üzerinde yapılmış ve yayınlanmış çalışma sonuçlarına bakmalıyız."



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